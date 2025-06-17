Даниил Медведев и Андрей Рублёв потерпели поражение на старте парного турнира в Галле

Топовые российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв неудачно стартовали в парном разряде травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче первого круга Медведев и Рублёв со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), [9:11] проиграли французской паре Садьо Думбия/Фабьен Ребул (4).

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. В его рамках Медведев и Рублёв 10 раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету их соперников четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

Отметим, что и Медведев, и Рублёв продолжают свой путь в одиночном разряде турнира в Галле.