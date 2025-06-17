Даниил Медведев и Андрей Рублёв потерпели поражение на старте парного турнира в Галле
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Топовые российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв неудачно стартовали в парном разряде травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
Галле — парный разряд. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 16:50 МСК
Садьо Думбия
Фабьен Ребул
С. Думбия Ф. Ребул
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|1 11
|
|6 5
|0 9
Даниил Медведев
Андрей Рублёв
Д. Медведев А. Рублёв
В матче первого круга Медведев и Рублёв со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), [9:11] проиграли французской паре Садьо Думбия/Фабьен Ребул (4).
Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. В его рамках Медведев и Рублёв 10 раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету их соперников четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.
Отметим, что и Медведев, и Рублёв продолжают свой путь в одиночном разряде турнира в Галле.
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