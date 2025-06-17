Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев/Андрей Рублёв – Садьо Думбия/Фабьен Ребул, результат матча 17 июня 2025, счет 1:2, 1-й круг ATP 500 Галле

Даниил Медведев и Андрей Рублёв потерпели поражение на старте парного турнира в Галле
Комментарии

Топовые российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв неудачно стартовали в парном разряде травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

Галле — парный разряд. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 16:50 МСК
Садьо Думбия
Франция
Садьо Думбия
Фабьен Ребул
Франция
Фабьен Ребул
С. Думбия Ф. Ребул
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		7 7 1 11
7 7 		6 5 0 9
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
Д. Медведев А. Рублёв

В матче первого круга Медведев и Рублёв со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), [9:11] проиграли французской паре Садьо Думбия/Фабьен Ребул (4).

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. В его рамках Медведев и Рублёв 10 раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету их соперников четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

Отметим, что и Медведев, и Рублёв продолжают свой путь в одиночном разряде турнира в Галле.

Материалы по теме
Побеждал Рублёва и Хачанова, а в детстве болел за Сафина. С кем сыграет Медведев в Галле
Побеждал Рублёва и Хачанова, а в детстве болел за Сафина. С кем сыграет Медведев в Галле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android