Маркета Вондроушова оценила своё состояние после возвращения в WTA-тур
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Чемпионка Уимблдона-2023, 164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала выход во второй круг турнира категории WTA-500 в Берлине. На старте турнира она обыграла шестую ракетку мира американку Мэдисон Киз. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6.
Берлин. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 15:35 МСК
164
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
6
Мэдисон Киз
М. Киз
«Я из тех игроков, кому нужны матчи, чтобы хорошо выступать. Перерыв от тенниса выдался для меня очень трудным. Сейчас с плечом всё в порядке. Рада вернуться, надеюсь сыграть как можно больше матчей здесь», — сказала Вондроушова в интервью на корте.
Напомним, в августе 2024 года Вондроушова перенесла операцию на левом плече. В начале сезона спортсменка вернулась и провела восемь матчей, но вскоре снова взяла перерыв.
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