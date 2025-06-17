Маркета Вондроушова оценила своё состояние после возвращения в WTA-тур

Чемпионка Уимблдона-2023, 164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала выход во второй круг турнира категории WTA-500 в Берлине. На старте турнира она обыграла шестую ракетку мира американку Мэдисон Киз. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6.

«Я из тех игроков, кому нужны матчи, чтобы хорошо выступать. Перерыв от тенниса выдался для меня очень трудным. Сейчас с плечом всё в порядке. Рада вернуться, надеюсь сыграть как можно больше матчей здесь», — сказала Вондроушова в интервью на корте.

Напомним, в августе 2024 года Вондроушова перенесла операцию на левом плече. В начале сезона спортсменка вернулась и провела восемь матчей, но вскоре снова взяла перерыв.