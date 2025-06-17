Бен Шелтон в двух сетах проиграл лаки-лузеру в первом круге турнира в Лондоне
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10-я ракетка мира 22-летний американский теннисист Бен Шелтон не смог пробиться во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).
Лондон (м). 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 16:55 МСК
80
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
В матче первого круга Шелтон (6) со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7) проиграл 80-й ракетке мира из Франции Артуру Риндеркнешу (LL).
Встреча Шелтона с Риндеркнешем продлилась 1 час 50 минут. В её рамках Бен 22 раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Артура 14 эйсов, одна двойная ошибка и шесть нереализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником Риндеркнеша в Лондоне станет 75-я ракетка мира из США Райлли Опелка.
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