Бен Шелтон в двух сетах проиграл лаки-лузеру в первом круге турнира в Лондоне

10-я ракетка мира 22-летний американский теннисист Бен Шелтон не смог пробиться во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче первого круга Шелтон (6) со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7) проиграл 80-й ракетке мира из Франции Артуру Риндеркнешу (LL).

Встреча Шелтона с Риндеркнешем продлилась 1 час 50 минут. В её рамках Бен 22 раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Артура 14 эйсов, одна двойная ошибка и шесть нереализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Риндеркнеша в Лондоне станет 75-я ракетка мира из США Райлли Опелка.