Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Берлине, без проблем обыграв Донну Векич

12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте турнира она обыграла хорватку Донну Векич, занимающую 22-ю строчку мирового рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. За это время Шнайдер выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. Векич ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.