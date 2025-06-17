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Диана Шнайдер — Донна Векич, результат матча 17 июня 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA 500 Берлин

Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Берлине, без проблем обыграв Донну Векич
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12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте турнира она обыграла хорватку Донну Векич, занимающую 22-ю строчку мирового рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Берлин. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 17:35 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Донна Векич
22
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. За это время Шнайдер выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. Векич ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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