Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Берлине, без проблем обыграв Донну Векич
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12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте турнира она обыграла хорватку Донну Векич, занимающую 22-ю строчку мирового рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Берлин. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 17:35 МСК
12
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
22
Донна Векич
Д. Векич
Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. За это время Шнайдер выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. Векич ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.
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