Карлос Алькарас обыграл лаки-лузера на старте травяного турнира в Лондоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал первую победу на траве в сезоне-2025. Это произошло на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В матче первого круга Алькарас (1) со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл 86-ю ракетку мира австралийца Адама Уолтона (LL).
Лондон (м). 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 17:25 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
86
Адам Уолтон
А. Уолтон
Встреча Алькараса с Уолтоном продлилась 1 час 44 минуты. В её рамках Карлос 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Адама шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Алькараса в Лондоне станет победитель матча Джордан Томпсон (Австралия) — Хауме Мунар (Испания).
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