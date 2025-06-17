Карлос Алькарас обыграл лаки-лузера на старте травяного турнира в Лондоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал первую победу на траве в сезоне-2025. Это произошло на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В матче первого круга Алькарас (1) со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл 86-ю ракетку мира австралийца Адама Уолтона (LL).

Встреча Алькараса с Уолтоном продлилась 1 час 44 минуты. В её рамках Карлос 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Адама шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Алькараса в Лондоне станет победитель матча Джордан Томпсон (Австралия) — Хауме Мунар (Испания).