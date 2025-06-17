«Я доволен». Янник Синнер оценил свой первый матч на траве в сезоне-2025

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Действующий чемпион Синнер (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 138-ю ракетку мира из Германии Янника Ханфмана (Q).

«Очень рад. Потому что никогда не знаешь, что может произойти [в первом матче при смене покрытия]. Он отличный бейслайнер (игрок, предпочитающий играть на задней линии или за ней. — Прим. «Чемпионата»). Отличный подающий. На таком покрытии очень сложно его обыграть. Я очень рад, что справился с этим. Первый сет мог закончиться на тай-брейке.

Очень доволен своим выступлением. Первые матчи на траве никогда не даются легко. Так же, как и вторые, и третьи. Посмотрим, что будет в следующем круге. Я очень доволен. Думаю, завтра у меня будет выходной — и это хорошо, потому что на этом покрытии моё тело чувствует себя по-другому. Посмотрим, как я отреагирую», — сказал Синнер в интервью на корте.