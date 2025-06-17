«Он может делать всё, что захочет». Синнер — о предстоящем матче с Бубликом в Галле

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче с казахстанцем Александром Бубликом во втором круге травяного турнира ATP-500 в Галле, действующим обладателем титула которого он является.

«Он отличный игрок. Большой талант. Действительно, у него огромный талант. Трава — его любимое покрытие. Он обыгрывал меня здесь, в Галле (в 2023 году, Синнер снялся при счёте 7:5, 2:0 в пользу Бублика. — Прим. «Чемпионата»). Он брал здесь, в Галле, титул [в 2023 году]. Так что, несомненно, это место, где он любит играть. Я пытаюсь сохранять душевное спокойствие. Пытаюсь понять, чего я могу достичь. Он отличный подающий. У него большой талант. Он может делать всё, что захочет. Так что давайте посмотрим. Надеюсь, это будет хороший матч», — сказал Синнер в интервью на корте.