Коболли: Фонсека молод и только набирает обороты, но он уже один из лучших в туре

24-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP-500 в немецком Галле. На старте турнира он обыграл 57-ю ракетку мира 18-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеку. Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:6. 7:6.

«Не легко начинать турнир матчем с Жоао, но я справился хорошо и показал свой лучший приём на этом покрытии. Я не очень люблю траву, но сегодня, думаю, действительно хорошо сыграл. Я очень хорошо подавал и сильно бил по мячу… Жоао молод и только набирает обороты, но он уже один из лучших в туре. Я действительно счастлив», — сказал Коболли после матча.

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в этом году защищает титул.