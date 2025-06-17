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Коболли: Фонсека молод и только набирает обороты, но он уже один из лучших в туре

Коболли: Фонсека молод и только набирает обороты, но он уже один из лучших в туре
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24-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP-500 в немецком Галле. На старте турнира он обыграл 57-ю ракетку мира 18-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеку. Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:6. 7:6.

Галле. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 14:00 МСК
Жоао Фонсека
57
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 3 6 8
5 		7 7 7 10
         
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Не легко начинать турнир матчем с Жоао, но я справился хорошо и показал свой лучший приём на этом покрытии. Я не очень люблю траву, но сегодня, думаю, действительно хорошо сыграл. Я очень хорошо подавал и сильно бил по мячу… Жоао молод и только набирает обороты, но он уже один из лучших в туре. Я действительно счастлив», — сказал Коболли после матча.

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в этом году защищает титул.

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