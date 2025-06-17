Коболли: Фонсека молод и только набирает обороты, но он уже один из лучших в туре

24-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP-500 в немецком Галле. На старте турнира он обыграл 57-ю ракетку мира 18-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеку. Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:6. 7:6.
|1
|2
|3
|
|6 3
|6 8
|
|7 7
|7 10
«Не легко начинать турнир матчем с Жоао, но я справился хорошо и показал свой лучший приём на этом покрытии. Я не очень люблю траву, но сегодня, думаю, действительно хорошо сыграл. Я очень хорошо подавал и сильно бил по мячу… Жоао молод и только набирает обороты, но он уже один из лучших в туре. Я действительно счастлив», — сказал Коболли после матча.
Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в этом году защищает титул.
- 17 июня 2025
-
19:48
-
19:40
-
19:32
-
19:09
-
19:09
-
18:55
-
18:54
-
18:48
-
18:44
-
18:36
-
18:35
-
18:23
-
18:11
-
17:57
-
17:52
-
17:43
-
17:31
-
17:27
-
17:10
-
16:47
-
16:40
-
16:31
-
16:00
-
15:56
-
15:37
-
15:29
-
15:27
-
15:17
-
15:10
-
15:08
-
14:55
-
14:46
-
14:25
-
14:20
-
14:16