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Карлос Алькарас поделился эмоциями после успешного старта на турнире в Лондоне

Карлос Алькарас поделился эмоциями после успешного старта на турнире в Лондоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после первой победы на траве в сезоне-2025. На турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) Алькарас со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл 86-ю ракетку мира австралийца Адама Уолтона (LL).

Лондон (м). 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 17:25 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Адам Уолтон
86
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

«Чувствую себя великолепно. Безумно рад вернуться на траву. Для меня это особое покрытие, особое место. За последние дни я успел сделать всё: отдохнул, потренировался, сыграл матч. Это были девять замечательных дней. Я счастлив вернуться сюда», — сказал Алькарас после матча.

Напомним, 8 июня Алькарас одержал победу на Открытом чемпионате Франции — 2025. В матче за титул он обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

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