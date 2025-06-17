Карлос Алькарас поделился эмоциями после успешного старта на турнире в Лондоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после первой победы на траве в сезоне-2025. На турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) Алькарас со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл 86-ю ракетку мира австралийца Адама Уолтона (LL).

«Чувствую себя великолепно. Безумно рад вернуться на траву. Для меня это особое покрытие, особое место. За последние дни я успел сделать всё: отдохнул, потренировался, сыграл матч. Это были девять замечательных дней. Я счастлив вернуться сюда», — сказал Алькарас после матча.

Напомним, 8 июня Алькарас одержал победу на Открытом чемпионате Франции — 2025. В матче за титул он обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.