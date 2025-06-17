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Синнер выиграл 48 из последнего 51 матча. Все три поражения Янник потерпел от Алькараса

Синнер выиграл 48 из последнего 51 матча. Все три поражения Янник потерпел от Алькараса
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 48 из последнего 51 официального матча на уровне ATP.

Сегодня, 17 июня, Синнер (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 138-ю ракетку мира из Германии Янника Ханфмана (Q) в матче первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

Галле. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 17:05 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Янник Ханфман
138
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

Интересно, что за период в 51 матч Синнер проиграл лишь одному игроку — пятикратному чемпиону турниров «Большого шлема», второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу:

в финале турнира ATP-500 в Пекине-2024: 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7);
в финале «Мастерса» в Риме-2025: 6:7 (5:7), 1:6;
в финале «Ролан Гаррос» — 2025: 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10).

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