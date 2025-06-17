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Синнер выиграл 48 из последнего 51 матча. Все три поражения Янник потерпел от Алькараса

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 48 из последнего 51 официального матча на уровне ATP.

Сегодня, 17 июня, Синнер (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 138-ю ракетку мира из Германии Янника Ханфмана (Q) в матче первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

Интересно, что за период в 51 матч Синнер проиграл лишь одному игроку — пятикратному чемпиону турниров «Большого шлема», второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу:

в финале турнира ATP-500 в Пекине-2024: 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7);

в финале «Мастерса» в Риме-2025: 6:7 (5:7), 1:6;

в финале «Ролан Гаррос» — 2025: 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10).