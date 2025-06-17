Синнер — о переходе на траву: уверяю вас, это не так легко, как может казаться со стороны

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опроверг видимость того, что ему легко даётся переход с грунтового покрытия на траву.

«Это нелегко, уверяю вас, хотя со стороны может казаться иначе. Необходимо время на адаптацию, при этом у вас нет возможности тренироваться столько, сколько вам хотелось бы, прежде чем сыграть первый матч. Поэтому я рад, что проведу хотя бы ещё одну игру на траве перед Уимблдоном — это очень важно для меня. Мы будем делать это день за днём, для меня главное — сохранять спокойствие и сосредоточенность на корте, извлекать максимальную пользу из своей подачи и пытаться доставлять неудобства при приёме», — сказал Синнер в интервью на корте.