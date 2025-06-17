Майлен: Циципас влюблён в Бадосу, пишет философские посты, но он не одержим теннисом

Французский журналист Бенуа Майлен считает, что двукратный финалист турниров «Большого шлема» грек Стефанос Циципас не может добиться прогресса в своей карьере из-за слабого интереса к теннису.

«Циципас вырос с отцом. Ему пришлось закаляться морально, чтобы играть в теннис в этой невероятной атмосфере из-за папы, который постоянно лез в голову и доводил его до безумия. Все сходили с ума. В игровой зоне можно было видеть их обоих. Отец что-то говорил, но Циципас его не слушал. Мыслями он был где-то далеко. Нужно ли было Стефаносу всё это, чтобы стать тем игроком, которым он был? Вот в чём вопрос, потому что, когда отца нет, Циципаса тоже нет.

Он влюблён в Бадосу, пишет философские посты, жизнь прекрасна. Но он не одержим теннисом. Если хочешь выигрывать турниры «Большого шлема», ты должен быть одержимым. Зверев — не фанатик, Медведев — фанатик. Циципас слишком много думает для теннисиста, он слишком анализирует. Чем больше думаешь, тем меньше шансов добиться успеха. Синнер — фанатик. У этих парней нет нормальной жизни, если ты выходишь из этого режима, у тебя ничего не получится», — сказал Майлен в программе Sans Filet на YouTube.

Напомним, Циципас впервые с августа 2018 года покинул топ-20 рейтинга ATP. Он опустился на 25-ю строчку мирового рейтинга. Стефанос неожиданно уступил во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 итальянцу Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.