Ольховский: российский женский теннис добился значительного прогресса

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский заявил, что российские теннисистки показывают высокий уровень в рамках WTA-утра.

«В последнее время наш женский теннис добился значительного прогресса. У нас много молодых интересных теннисисток. Это и Мирра Андреева, и Диана Шнайдер, Анна Калинская и другие. Есть к чему стремиться — когда-то у нас было четыре игрока в первой десятке, но и сейчас у нас много хороших игроков», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

Напомним, единственной представительницей России в топ-10 рейтинга WTA является 18-летняя Мирра Андреева. В топ-100 входят 12 российских теннисисток.