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Елена Рыбакина — Эшлин Крюгер, результат матча 17 июня 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA 500 Берлин

Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира WTA-500 в Берлине
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11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте турнира она обыграла 33-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Берлин. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 19:20 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Эшлин Крюгер
33
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Крюгер два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Соревнования в Берлине проходят с 16 по 22 июня. Призовой фонд турнира составляет € 925 661. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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