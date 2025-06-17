Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: результаты игрового дня 17 июня

Сегодня, 17 июня, в Берлине (Германия) состоялся второй игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/16 финала. Результаты 17 июня:

Наоми Осака (Япония) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:7, 4:6;

Ван Синьюй (Китай) — Дарья Касаткина (Австралия) — 6:3, 6:2;

Маркета Вондроушова (Чехия) — Мэдисон Киз (США) — 7:5, 7:6;

Диана Шнайдер (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 6:2, 6:4;

Елена Рыбакина (Казахстан) — Эшлин Крюгер (США) — 6:3, 7:6.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.