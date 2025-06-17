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«Она будет боссом». Алькарас высказался о миксте с Радукану на US Open — 2025

«Она будет боссом». Алькарас высказался о миксте с Радукану на US Open — 2025
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что сыграет с чемпионкой US Open — 2021 британкой Эммой Радукану в миксте US Open — 2025.

— Как так вышло, что сыграешь с Эммой Радукану в миксте US Open и кто будет главным в вашей паре?
— Она будет боссом (улыбается). US Open дал нам отличную возможность сыграть в миксте. Я очень рад этому. Думаю, будет здорово. Это была потрясающая идея для турнира. Я знаю Эмму очень давно. У меня с ней действительно хорошие отношения. Так что будет интересно. Очевидно, нам обоим это понравится, это точно. Я попробую применить свои навыки в парном разряде. Мы постараемся победить. Но, очевидно, это будет очень, очень весело, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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