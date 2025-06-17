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«Было очень тяжело». Алькарас оценил игру лаки-лузера Уолтона после матча в Лондоне

«Было очень тяжело». Алькарас оценил игру лаки-лузера Уолтона после матча в Лондоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил игру 86-й ракетки мира австралийца Адама Уолтона (LL). Очная встреча теннисистов на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Алькараса.

Лондон (м). 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 17:25 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Адам Уолтон
86
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

«Сказал ему, что он очень хорошо выступал. Он показал отличный уровень. Он удивил меня своей игрой. Было очень тяжело. Иногда я не знал — это я плохо играю или он настолько хорошо. Тренер сказал мне, что Адам тоже удивил его. Место в рейтинге точно не показывает уровень. Не видел его на других покрытиях, но, думаю, он хорош», — сказал Алькарас после матча.

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