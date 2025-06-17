«Было очень тяжело». Алькарас оценил игру лаки-лузера Уолтона после матча в Лондоне
Поделиться
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил игру 86-й ракетки мира австралийца Адама Уолтона (LL). Очная встреча теннисистов на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Алькараса.
Лондон (м). 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 17:25 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
86
Адам Уолтон
А. Уолтон
«Сказал ему, что он очень хорошо выступал. Он показал отличный уровень. Он удивил меня своей игрой. Было очень тяжело. Иногда я не знал — это я плохо играю или он настолько хорошо. Тренер сказал мне, что Адам тоже удивил его. Место в рейтинге точно не показывает уровень. Не видел его на других покрытиях, но, думаю, он хорош», — сказал Алькарас после матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 июня 2025
-
22:25
-
22:22
-
22:06
-
21:59
-
21:50
-
21:40
-
21:34
-
21:12
-
20:58
-
20:48
-
20:37
-
20:22
-
20:08
-
19:56
-
19:48
-
19:40
-
19:32
-
19:09
-
19:09
-
18:55
-
18:54
-
18:48
-
18:44
-
18:36
-
18:35
-
18:23
-
18:11
-
17:57
-
17:52
-
17:43
-
17:31
-
17:27
-
17:10
-
16:47
-
16:40