«Было очень тяжело». Алькарас оценил игру лаки-лузера Уолтона после матча в Лондоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил игру 86-й ракетки мира австралийца Адама Уолтона (LL). Очная встреча теннисистов на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Алькараса.

«Сказал ему, что он очень хорошо выступал. Он показал отличный уровень. Он удивил меня своей игрой. Было очень тяжело. Иногда я не знал — это я плохо играю или он настолько хорошо. Тренер сказал мне, что Адам тоже удивил его. Место в рейтинге точно не показывает уровень. Не видел его на других покрытиях, но, думаю, он хорош», — сказал Алькарас после матча.