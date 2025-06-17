Алькарас рассказал, долго ли Радукану думала о его предложении сыграть микст на US Open

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как предложил чемпионке US Open — 2021 британке Эмме Радукану сыграть с ним в миксте на US Open — 2025.

— Как вы пригласили Эмму сыграть с вами в миксте на US Open?

— Турнир рассказал игрокам о миксте. Я подумал, что нет лучшего варианта, чем сыграть с Эммой. И я спросил у неё об этом.

— Она сразу ответила согласием или заставила вас подождать некоторое время?

— Ей потребовалось некоторое время (смеётся). Не так уж и много. Очевидно, что ей нужно было немного времени на подумать. Но это не заняло и минуты, так что… — сказал Алькарас на пресс-конференции в Лондоне.