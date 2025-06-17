«Я не виню Эмму». Дрейпер — о том, что Радукану предпочла сыграть с Алькарасом в миксте

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер ответил, почему не встал в пару с соотечественницей Эммой Радукану для выступления в миксте на US Open — 2025. Радукану сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Дрейпер — с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

— С точки зрения британской стороны, было бы здорово, если бы в миксте на US Open вместе приняли участие первые ракетки страны — вы и Эмма Радукану. Фигурировал ли такой вариант?

— Один мудрый человек сказал мне, что ты должен искать лучшего партнёра, и именно так и поступила Эмма, объединившись с Карлосом. Я совсем не виню её за это (улыбается). Думаю, ей будет очень весело играть с ним. Очевидно, что на данный момент он, вероятно, лучший игрок в мире наряду с Синнером. К тому же он великолепен в парном разряде. Я видел, как он играл с Рафой Надалем на Олимпийских играх. Она наверняка ушла к лучшему партнёру. Надеюсь, у них всё получится, — сказал Дрейпер на пресс-конференции в Лондоне.