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Алькарас в Лондоне несколько раз переспрашивал, как правильно пишется слово «трава»

Алькарас в Лондоне несколько раз переспрашивал, как правильно пишется слово «трава»
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Забавный момент произошёл после матча первого круга на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы со счётом 6:4, 7:6 (7:4) над 86-й ракеткой мира австралийцем Адамом Уолтоном (LL) пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас (1) по традиции оставил надпись на телевизионной камере.

Лондон (м). 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 17:25 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Адам Уолтон
86
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

«Сезон травы начался!» — написал Алькарас. Однако на слове «трава» («grass» по-английски) у испанца возникли проблемы: Карлос несколько раз переспросил, по всей видимости, у оператора, пишется ли это слово с двумя буквами «s». У самого Алькараса этот момент вызвал улыбку.

Фото: скриншот из трансляции

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