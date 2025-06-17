Алькарас в Лондоне несколько раз переспрашивал, как правильно пишется слово «трава»

Забавный момент произошёл после матча первого круга на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы со счётом 6:4, 7:6 (7:4) над 86-й ракеткой мира австралийцем Адамом Уолтоном (LL) пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас (1) по традиции оставил надпись на телевизионной камере.

«Сезон травы начался!» — написал Алькарас. Однако на слове «трава» («grass» по-английски) у испанца возникли проблемы: Карлос несколько раз переспросил, по всей видимости, у оператора, пишется ли это слово с двумя буквами «s». У самого Алькараса этот момент вызвал улыбку.