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Тейлор Фриц – Корентент Муте, результат матча 17 июня 2025, счет 1:2, 1-й круг ATP 500 в Лондоне

Тейлор Фриц потерпел неожиданное поражение от квалифаера на старте турнира в Лондоне
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц потерпел неожиданное поражение на старте травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

Лондон (м). 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 19:25 МСК
Корентен Муте
89
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 9 7
7 7 		6 7 5
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

В матче первого круга Фриц (3) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 5:7 проиграл 89-й ракетке мира из Франции Корентену Муте (Q).

Встреча Фрица с Муте продлилась 2 часа и 56 минут. В её рамках Тейлор 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Корентена шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Стоит отметить, что ещё несколько дней назад Фриц выиграл травяной турнир в Штутгарте. В финале Тейлор был сильнее третьей ракетки мира немца Александра Зверева.

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