Тейлор Фриц потерпел неожиданное поражение от квалифаера на старте турнира в Лондоне

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц потерпел неожиданное поражение на старте травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче первого круга Фриц (3) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 5:7 проиграл 89-й ракетке мира из Франции Корентену Муте (Q).

Встреча Фрица с Муте продлилась 2 часа и 56 минут. В её рамках Тейлор 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Корентена шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Стоит отметить, что ещё несколько дней назад Фриц выиграл травяной турнир в Штутгарте. В финале Тейлор был сильнее третьей ракетки мира немца Александра Зверева.