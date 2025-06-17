Елена Рыбакина получила букет в честь дня рождения после матча на турнире в Берлине

11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая 17 июня отмечает своё 26-летие, получила букет от организаторов турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте соревнований она обыграла 33-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Фото: кадр из трансляции

Во втором круге турнира в Берлине Рыбакина встретится с представительницей Чехии Катержиной Синяковой. Соревнования в Берлине проходят с 16 по 22 июня. Призовой фонд турнира составляет € 925 661. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.