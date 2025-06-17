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Карлос Алькарас высказался о качестве кортов на турнире ATP-500 в Лондоне

Карлос Алькарас высказался о качестве кортов на турнире ATP-500 в Лондоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил качество кортов на турнире Queen’s Club, который проходит в Лондоне (Великобритания) c 16 по 22 июня.

«Условия довольно хорошие. Конечно, в прошлом году и пару лет назад всё было иначе, потому что девушки не играли здесь перед нами. Чем меньше играешь на траве, тем она лучше. Но, честно говоря, корт довольно быстрый. Чем больше времени я провожу на этом покрытии, тем комфортнее я буду чувствовать себя», — сказал Алькарас после матча.

На старте турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) Алькарас со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл 86-ю ракетку мира австралийца Адама Уолтона (LL).

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