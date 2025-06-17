Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: результаты игрового дня 17 июня

Сегодня, 17 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоялся второй игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Ноттингеме. 1/16 финала. Результаты 16 июня:

Магда Линетт (Польша) — Александра Эала (Филиппины) — 6:4, 6:3;

Лаура Зигемунд (Германия) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:7, 6:4, 6:7;

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 2:6, 2:6;

Юлия Стародубцева (Украина) — Кристина Букша (Испания) — 3:6, 3:6;

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Маккартни Кесслер (США) — 5:7, 7:5, 5:7.

Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является британка Кэти Бултер, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Каролину Плишкову.