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Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: результаты игрового дня 17 июня

Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: результаты игрового дня 17 июня
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Сегодня, 17 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоялся второй игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Ноттингеме. 1/16 финала. Результаты 16 июня:

  • Магда Линетт (Польша) — Александра Эала (Филиппины) — 6:4, 6:3;
  • Лаура Зигемунд (Германия) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:7, 6:4, 6:7;
  • Лулу Сун (Новая Зеландия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 2:6, 2:6;
  • Юлия Стародубцева (Украина) — Кристина Букша (Испания) — 3:6, 3:6;
  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Маккартни Кесслер (США) — 5:7, 7:5, 5:7.

Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является британка Кэти Бултер, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Каролину Плишкову.

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