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Алькарас — о хейте в соцсетях: я тоже получаю плохие сообщения, некоторые даже пугают

Алькарас — о хейте в соцсетях: я тоже получаю плохие сообщения, некоторые даже пугают
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о проблеме травли теннисистов в социальных сетях.

«Я тоже их получаю. Какие-то из них действительно дикие. Я не буду цитировать некоторые из этих сообщений, но они реально «тяжёлые», что-то даже пугает. Очевидно, когда вы проигрываете, то получаете много сообщений. Некоторые из них хорошие, другие — довольно плохие. Предпочитаю не думать об этом. Я учусь тому, что после проигрышей не стоит часто заглядывать в социальные сети, потому что иногда, когда я это делал после того, как проигрывал матч в первом круге или матч, который не должен был уступить, я видел плохое сообщение, и оно сильно на меня влияло. Иногда с этим трудно справиться.

Теперь, благодаря моему опыту, я не так уж часто захожу в соцсети, когда проигрываю или когда дела в целом идут не очень хорошо. Я знаю много игроков, которые получают подобные же сообщения. Нам приходится с этим жить, как профессиональные спортсмены мы должны справляться с этим. Если мне нужно дать совет, то он заключается в том, чтобы не заглядывать в социальные сети, когда дела идут не очень хорошо, потому что порой люди могут быть действительно опасными», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

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