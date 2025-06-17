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Рублёв сделал совместное селфи с Синнером, Медведевым и Циципасом на вечеринке в Галле

Рублёв сделал совместное селфи с Синнером, Медведевым и Циципасом на вечеринке в Галле
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В Галле (Германия) в данный момент проходит вечеринка игроков, выступающих на травяном турнире категории ATP-500. Пресс-служба соревнований делится контентом с места событий.

Фото: ATP Tour

К примеру, совместное селфи игроков сделал олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. В кадр, в частности, попали Рублёв, Даниил Медведев, Янник Синнер и Стефанос Циципас.

Также в Сети появилось забавное видео, на котором Рублёв и Медведев вместе весело пьют коктейли.

Действующим чемпионом травяного турнира в Галле является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Соревнования продлятся до 22 июня.

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