Пресс-служба ATP отреагировала на селфи Рублёва с Синнером, Медведевым и Циципасом

Пресс-служба ATP отреагировала на совместное селфи лидеров мирового тура в рамках вечеринки на турнире ATP-500 в Галле (Германия). Фото сделал олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. В кадр, в частности, попали Рублёв, Даниил Медведев, Янник Синнер и Стефанос Циципас. Игроки продолжают борьбу за титул Галле.

«Селфи с «Оскара» отходит на второй план. Только что произошло это...» — отреагировала пресс-служба ATP на яркое фото топовых теннисистов.

Фото: ATP TOUR

Действующим чемпионом травяного турнира в Галле является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Соревнования продлятся до 22 июня.