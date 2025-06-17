Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Корентен Муте впервые в карьере обыграл игрока из топ-5 мирового рейтинга

Корентен Муте впервые в карьере обыграл игрока из топ-5 мирового рейтинга
Комментарии

89-я ракетка мира из Франции Корентен Муте впервые в карьере обыграл соперника из топ-5 мирового рейтинга. На старте травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7, 7:6, 7:5.

Лондон (м). 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 19:25 МСК
Корентен Муте
89
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 9 7
7 7 		6 7 5
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Стоит отметить, что ещё несколько дней назад Фриц выиграл травяной турнир в Штутгарте. В финале Тейлор был сильнее третьей ракетки мира немца Александра Зверева.

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.

Материалы по теме
Тейлор Фриц потерпел неожиданное поражение от квалифаера на старте турнира в Лондоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android