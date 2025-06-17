Корентен Муте впервые в карьере обыграл игрока из топ-5 мирового рейтинга
Поделиться
89-я ракетка мира из Франции Корентен Муте впервые в карьере обыграл соперника из топ-5 мирового рейтинга. На старте травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7, 7:6, 7:5.
Лондон (м). 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 19:25 МСК
89
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 9
|7
|
|6 7
|5
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Стоит отметить, что ещё несколько дней назад Фриц выиграл травяной турнир в Штутгарте. В финале Тейлор был сильнее третьей ракетки мира немца Александра Зверева.
Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 июня 2025
-
00:08
- 17 июня 2025
-
23:48
-
23:37
-
23:13
-
23:02
-
22:58
-
22:52
-
22:38
-
22:25
-
22:22
-
22:06
-
21:59
-
21:50
-
21:40
-
21:34
-
21:12
-
20:58
-
20:48
-
20:37
-
20:22
-
20:08
-
19:56
-
19:48
-
19:40
-
19:32
-
19:09
-
19:09
-
18:55
-
18:54
-
18:48
-
18:44
-
18:36
-
18:35
-
18:23
-
18:11