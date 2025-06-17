Корентен Муте впервые в карьере обыграл игрока из топ-5 мирового рейтинга

89-я ракетка мира из Франции Корентен Муте впервые в карьере обыграл соперника из топ-5 мирового рейтинга. На старте травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7, 7:6, 7:5.

Стоит отметить, что ещё несколько дней назад Фриц выиграл травяной турнир в Штутгарте. В финале Тейлор был сильнее третьей ракетки мира немца Александра Зверева.

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.