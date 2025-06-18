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Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: результаты матчей 17 июня

17 июня прошёл второй игровой день травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Результаты игрового дня 17 июня:

Иржи Легечка (Чехия) — Алекс де Минор (Австралия, 5) — 6:4, 6:2

Брэндон Накашима (США) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 6:7 (10:12), 7:6 (7:5), 6:4

Алексей Попырин (Австралия) — Александар Вукич (Австралия, Q) — 6:2, 6:7 (9:11), 7:6 (7:3)

Райлли Опелка (США, SR) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 7:6 (8:6), 6:4

Джек Дрейпер (Великобритания, 2) – Дженсон Бруксби (США, SR) — 6:3, 6:1

Артур Риндеркнеш (Франция, LL) — Бен Шелтон (США, 6) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)

Хауме Мунар (Испания, LD) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:5, (снятие)

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Адам Уолтон (Австралия, LL) — 6:4, 7:6 (7:4)

Габриэль Диалло (Канада) — Билли Харрис (Великобритания, WC) — 6:1, 3:6, 6:4

Корентен Муте (Франция, Q) — Тейлор Фриц (США, 3) — 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5