«Хороший подарок». Рыбакина — о победе над Крюгер в свой день рождения

11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте турнира она обыграла 33-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

«Получился действительно тяжёлый матч, особенно второй сет. У меня были небольшие шансы сделать брейк, я не использовала их, но довольна тем, как сыграла на тай-брейке. Это хороший подарок для себя! Я шла очко за очком. Она начала очень хорошо подавать во втором сете, поэтому я знала, что мне нужно сосредоточиться на своей подаче и рисковать, как только получу шанс», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

Отметим, 17 июня Рыбакина отметила своё 26-летие. После победы над Крюгер она получила букет от организаторов турнира WTA-500 в Берлине.