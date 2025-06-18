Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Хороший подарок». Рыбакина — о победе над Крюгер в свой день рождения

«Хороший подарок». Рыбакина — о победе над Крюгер в свой день рождения
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте турнира она обыграла 33-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Берлин. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 19:20 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Эшлин Крюгер
33
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

«Получился действительно тяжёлый матч, особенно второй сет. У меня были небольшие шансы сделать брейк, я не использовала их, но довольна тем, как сыграла на тай-брейке. Это хороший подарок для себя! Я шла очко за очком. Она начала очень хорошо подавать во втором сете, поэтому я знала, что мне нужно сосредоточиться на своей подаче и рисковать, как только получу шанс», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

Отметим, 17 июня Рыбакина отметила своё 26-летие. После победы над Крюгер она получила букет от организаторов турнира WTA-500 в Берлине.

Материалы по теме
Скандальный тренер Рыбакиной требует снять бан WTA. Он хочет вернуться к ней на Уимблдоне
Скандальный тренер Рыбакиной требует снять бан WTA. Он хочет вернуться к ней на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android