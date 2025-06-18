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Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: результаты матчей 17 июня

17 июня прошёл второй игровой день травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). Результаты игрового дня 17 июня:

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Педро Мартинес Портеро (Испания) — 6:1, 6:3

Андрей Рублёв (Россия, 4) — Себастьян Офнер (Австрия, Q) — 6:3, 6:4

Томаш Махач (Чехия, 7) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) — 7:5, 3:6, 6:3

Флавио Коболли (Италия) — Жоао Фонсека (Бразилия, WC) — 5:7, 7:6 (7:3), 7:6 (10:8)

Денис Шаповалов (Канада) — Уго Умбер (Франция, 6) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:4)

Алекс Микельсен (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 5) — 2:6, 7:5, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Ласло Джере (Сербия, Q) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:1

Янник Синнер (Италия, 1) — Янник Ханфман (Германия, Q) — 7:5, 6:3

Лоренцо Сонего (Италия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, WC) — 6:3, 6:2