Тейлор Фриц назвал знаменитость, с которой хотел бы сыграть в парном разряде

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц принял участие в блиц-опросе от TNT Sports.
— Лучший теннисист, с которым ты бы хотел сыграть ещё раз?
— Новак Джокович.
— Лучший для тебя партнёр для парного разряда?
— Томми Пол, у нас есть олимпийская медаль (Фриц и Пол завоевали бронзу парного разряда Олимпиады-2024 в Париже. — Прим. «Чемпионата»).
— Твой любимый титул?
— Индиан-Уэллс.
— Твой любимый турнир?
— Индиан-Уэллс.
— Селебрити, с которым ты бы хотел сыграть в парном разряде?
— Криштиану Роналду.
— Кто величайшая теннисистка всех времён?
— Серена Уильямс.
— Кто величайший теннисист всех времён?
— Новак Джокович.