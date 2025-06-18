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Тейлор Фриц назвал знаменитость, с которой хотел бы сыграть в парном разряде

Тейлор Фриц назвал знаменитость, с которой хотел бы сыграть в парном разряде
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц принял участие в блиц-опросе от TNT Sports.

— Лучший теннисист, с которым ты бы хотел сыграть ещё раз?
— Новак Джокович.

— Лучший для тебя партнёр для парного разряда?
— Томми Пол, у нас есть олимпийская медаль (Фриц и Пол завоевали бронзу парного разряда Олимпиады-2024 в Париже. — Прим. «Чемпионата»).

— Твой любимый титул?
— Индиан-Уэллс.

— Твой любимый турнир?
— Индиан-Уэллс.

— Селебрити, с которым ты бы хотел сыграть в парном разряде?
— Криштиану Роналду.

— Кто величайшая теннисистка всех времён?
— Серена Уильямс.

— Кто величайший теннисист всех времён?
— Новак Джокович.

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