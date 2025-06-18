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Алекс де Минор оценил свою готовность на травяную часть сезона

Алекс де Минор оценил свою готовность на травяную часть сезона
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12-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор оценил свою готовность на травяную часть сезона. Теннисист неудачно выступил в первом матче года на данном покрытии.

Лондон (м). 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 14:10 МСК
Алекс де Минор
12
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Иржи Легечка
30
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Я всё ещё надеюсь хорошо выступать на больших турнирах. Психологически чувствую себя лучше, и даже если на этой неделе у меня нет положительных результатов, я знаю, что этот период поможет мне в долгосрочной перспективе», — сказал де Минор для Tennis Australia.

Во вторник, 17 июня, в первом круге турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) де Минор проиграл чеху Иржи Легечке (30-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу чешского теннисиста.

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