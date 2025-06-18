12-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор оценил свою готовность на травяную часть сезона. Теннисист неудачно выступил в первом матче года на данном покрытии.

«Я всё ещё надеюсь хорошо выступать на больших турнирах. Психологически чувствую себя лучше, и даже если на этой неделе у меня нет положительных результатов, я знаю, что этот период поможет мне в долгосрочной перспективе», — сказал де Минор для Tennis Australia.

Во вторник, 17 июня, в первом круге турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) де Минор проиграл чеху Иржи Легечке (30-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу чешского теннисиста.