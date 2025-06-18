Алькарас выбрал лучшего среди чемпионов турнира в Лондоне. Вместо себя он назвал Маррея

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас принял участие в блиц-опросе от LTA, в рамках которого ему предложили выбрать лучшего чемпиона The Queen’s Club (травяного турнира ATP-500 в Лондоне).

– Пит Сампрас или Борис Беккер?

– Пит Сампрас, прости, Борис.

– Пит Сампрас или Ллейтон Хьюитт?

– Оу, Ллейтон Хьюитт для меня.

– Ллейтон Хьюитт или Томми Пол?

– Для меня Ллейтон Хьюитт.

– Ллейтон Хьюитт или Энди Роддик?

– Уф, Ллейтон Хьюитт.

– Ллейтон Хьюитт или Сэм Куэрри?

– Ллейтон Хьюитт.

– Ллейтон Хьюитт или Марин Чилич?

– Ллейтон Хьюитт.

– Ллейтон Хьюитт или Маттео Берреттини?

– Это сложно. Ллейтон Хьюитт.

– Ллейтон Хьюитт или Григор Димитров?

– Для меня Григор Димитров.

– Григор Димитров или Энди Маррей?

– Энди Маррей.

– Энди Маррей или Карлос Алькарас?

– (смеётся) Энди Маррей.

– Энди Маррей или Рафаэль Надаль.

– Рафаэль Надаль.

Алькарас выигрывал турнир в Лондоне в 2023 году.