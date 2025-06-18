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Алькарас выбрал лучшего среди чемпионов турнира в Лондоне. Вместо себя он назвал Маррея

Алькарас выбрал лучшего среди чемпионов турнира в Лондоне. Вместо себя он назвал Маррея
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас принял участие в блиц-опросе от LTA, в рамках которого ему предложили выбрать лучшего чемпиона The Queen’s Club (травяного турнира ATP-500 в Лондоне).

– Пит Сампрас или Борис Беккер?
– Пит Сампрас, прости, Борис.
– Пит Сампрас или Ллейтон Хьюитт?
– Оу, Ллейтон Хьюитт для меня.
– Ллейтон Хьюитт или Томми Пол?
– Для меня Ллейтон Хьюитт.
– Ллейтон Хьюитт или Энди Роддик?
– Уф, Ллейтон Хьюитт.
– Ллейтон Хьюитт или Сэм Куэрри?
– Ллейтон Хьюитт.
– Ллейтон Хьюитт или Марин Чилич?
– Ллейтон Хьюитт.
– Ллейтон Хьюитт или Маттео Берреттини?
– Это сложно. Ллейтон Хьюитт.
– Ллейтон Хьюитт или Григор Димитров?
– Для меня Григор Димитров.
– Григор Димитров или Энди Маррей?
– Энди Маррей.
– Энди Маррей или Карлос Алькарас?
– (смеётся) Энди Маррей.
– Энди Маррей или Рафаэль Надаль.
– Рафаэль Надаль.

Алькарас выигрывал турнир в Лондоне в 2023 году.

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