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Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 18 июня

Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 18 июня
Джек Дрейпер
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Сегодня, 18 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго круга соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Расписание игрового дня 18 июня (время московское):

14:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Якуб Меншик (Чехия, 8);
15:30. Алексей Попырин (Австралия) — Джек Дрейпер (Великобритания, 2);
17:30. Даниэль Эванс (Великобритания, WC) — Брендон Накашима (США);
18:30. Хольгер Руне (Дания, 4) — Маккензи Макдональд (США, Q).

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.

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