Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: расписание игрового дня 18 июня

Сегодня, 18 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоится третий игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/8 финала турнира.

Теннис. Турнир WTA-250 в Ноттингеме. 1/8 финала. Расписание 18 июня (время – мск):

13:00. Антония Ружич (Хорватия) – Даяна Ястремская (Украина);

14:30. Юлия Путинцева (Казахстан) – Ребекка Шрамкова (Словакия);

16:30. Франческа Джонс (Великобритания) – Линда Носкова (Чехия);

18:00. Лейла Фернандес (Канада) – Кристина Букша (Испания).

Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является британка Кэти Бултер, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Каролину Плишкову.