Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 18 июня

Сегодня, 18 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого и второго круга соревнований.
Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). Расписание игрового дня 18 июня (время московское):
Первый круг:
12:30. Зизу Бергс (Бельгия) — Карен Хачанов (Россия, 8);
14:00. Маркос Гирон (США) — Александр Зверев (Германия, 2).
Второй круг:
12:30. Кентен Алис (Франция) - Даниил Медведев (Россия, 3);
17:00. Алекс Михельсон (США) — Стефанос Циципас (Греция).
Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в этом году защищает титул.