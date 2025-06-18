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Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 18 июня

Сегодня, 18 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого и второго круга соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). Расписание игрового дня 18 июня (время московское):

Первый круг:

12:30. Зизу Бергс (Бельгия) — Карен Хачанов (Россия, 8);

14:00. Маркос Гирон (США) — Александр Зверев (Германия, 2).

Второй круг:

12:30. Кентен Алис (Франция) - Даниил Медведев (Россия, 3);

17:00. Алекс Михельсон (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в этом году защищает титул.