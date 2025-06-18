Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 18 июня

Сегодня, 18 июня, в Берлине (Германия) состоится третий игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/8 финала. Расписание 18 июня (время – мск):

12:30. Паула Бадоса (Испания) – Эмма Наварро (США);

14:00. Жасмин Паолини (Италия) — Онс Жабер (Тунис);

17:00. Людмила Самсонова (Россия) – Джессика Пегула (США);

(Россия) – Джессика Пегула (США); 18:30. Арина Соболенко (Беларусь) – Ребека Масарова (Швейцария).

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.