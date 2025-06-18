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Зизу Бергс — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Галле

Зизу Бергс — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Галле
Карен Хачанов
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Сегодня, 18 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). В первом круге соревнований на травяном покрытии состоится матч между российским теннисистом 22-й ракеткой мира Кареном Хачановым и бельгийским спортсменом Зизу Бергсом, который занимает 49-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Игра начнётся не ранее 12:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Галле. 1-й круг
18 июня 2025, среда. 12:30 МСК
Зизу Бергс
49
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Счёт личных встреч 1-0 в пользу россиянина. Хачанов обыграл Бергса в 2020 году на турнире в Антверпене. Счёт в матче второго круга — 5:7, 6:4, 6:4. Тогда соперники встречались на хардовом покрытии.

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