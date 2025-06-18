Зизу Бергс — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Галле
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Сегодня, 18 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). В первом круге соревнований на травяном покрытии состоится матч между российским теннисистом 22-й ракеткой мира Кареном Хачановым и бельгийским спортсменом Зизу Бергсом, который занимает 49-ю строчку мирового рейтинга ATP.
Игра начнётся не ранее 12:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Галле. 1-й круг
18 июня 2025, среда. 12:30 МСК
49
Зизу Бергс
З. Бергс
Не начался
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Карен Хачанов
К. Хачанов
Счёт личных встреч 1-0 в пользу россиянина. Хачанов обыграл Бергса в 2020 году на турнире в Антверпене. Счёт в матче второго круга — 5:7, 6:4, 6:4. Тогда соперники встречались на хардовом покрытии.
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