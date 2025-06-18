Зизу Бергс — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Галле

Сегодня, 18 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). В первом круге соревнований на травяном покрытии состоится матч между российским теннисистом 22-й ракеткой мира Кареном Хачановым и бельгийским спортсменом Зизу Бергсом, который занимает 49-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Игра начнётся не ранее 12:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу россиянина. Хачанов обыграл Бергса в 2020 году на турнире в Антверпене. Счёт в матче второго круга — 5:7, 6:4, 6:4. Тогда соперники встречались на хардовом покрытии.