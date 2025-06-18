Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кентен Алис — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Галле

Кентен Алис — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Галле
Даниил Медведев
Комментарии

Сегодня, 18 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором круге соревнований на травяном покрытии состоится матч между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и его оппонентом из Франции Кентеном Алисом, который занимает 48-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Игра начнётся не ранее 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Галле. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 16:05 МСК
Кентен Алис
48
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Счёт личных встреч 1-0 в пользу россиянина. Медведев обыграл Алиса в 2023 году на турнире в Майами. Счёт в матче 1/8 финала — 6:4, 6:2. Тогда соперники встречались на хардовом покрытии.

Материалы по теме
Зизу Бергс — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Галле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android