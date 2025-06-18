Кентен Алис — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Галле

Сегодня, 18 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором круге соревнований на травяном покрытии состоится матч между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и его оппонентом из Франции Кентеном Алисом, который занимает 48-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Игра начнётся не ранее 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу россиянина. Медведев обыграл Алиса в 2023 году на турнире в Майами. Счёт в матче 1/8 финала — 6:4, 6:2. Тогда соперники встречались на хардовом покрытии.