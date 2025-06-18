«Они очень разозлились, когда я уехала в Испанию». Алина Чараева — о ФТР

185-я ракетка мира Алина Чараева высказалась по поводу переезда российских теннисистов за рубеж. Она также отметила, что её собственным решением тренироваться в Испании были недовольны в Федерации тенниса России (ФТР).

Сейчас она готовится к турнирам под руководством Карлоса Мартинеса.

— Почему все российские теннисисты уезжают тренироваться за границу?

— В России очень сложно, люди в основном гонятся за деньгами. В Москве много классных теннисных центров, с разными покрытиями, но игрокам сборной выделяют всего пару кортов. Анастасия Мыскина — одна из немногих тренеров, кто старается изменить систему. У неё большая академия, много девочек, но и она сталкивается с аналогичными проблемами.

— Это можно изменить?

— Сложный вопрос. У меня было много конфликтов с федерацией, но теперь федерации по сути нет, ведь нет турниров, ничего не организуют. Помню, они очень разозлились, когда я уехала в Испанию в 15 лет. Проблема в том, что руководство состоит из пожилых людей, не желающих ничего менять. Им удобно, не хотят пускать молодых и амбициозных. Так уже 50 лет.

— Но всё равно у вас каждый сезон появляются отличные игроки. В чём секрет?

— Мы очень сильны ментально, трудолюбивы — и парни, и девушки. Быстро привыкаем к тяжёлой работе. Это и есть ключ к успеху в спорте.

— А мы, испанцы, немного более расслабленные…

— Да, и мне это нравится (смеётся). Нет ощущения, что ты постоянно под давлением. Если Испания выпускает столько игроков, значит, у вас хорошие тренеры. Они учат, как правильно работать. Это два разных подхода, но исторически отлично работает сочетание: русский игрок — испанский тренер, — приводит слова Чараевой Punto de Break.