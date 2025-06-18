«Я всё ещё третий в мире». Александр Зверев — о критике в свой адрес

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал своё текущее положение в рейтинге АТР.

«Да, я знаю, в наши дни все всегда невероятно удивляются, когда я выигрываю теннисный матч. Но, в конце концов, как я уже говорил в Штутгарте, я всё ещё третий в мире. Я третий и в гонке этого года, несмотря на то что у меня якобы плохой сезон, как всем кажется. Конечно, двое других опережают меня — и заслуженно. Они выиграли больше всех турниров, но сразу за ними иду я. И неважно, на какой рейтинг вы посмотрите — в обоих я третий. Мне просто нужно постараться немного сократить отставание от них», – приводит слова Зверева Punto de Break.

Александр Зверев принимает участие в розыгрыше турнира АТР-500 в немецком Галле. В матче первого круга он сыграет с представителем США Маркосом Гироном.