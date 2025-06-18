Алина Чараева высказалась о подходе к работе испанского специалиста Карлоса Мартинеса

185-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева высказалась о сотрудничестве с испанским специалистом Карлосом Мартинесом. Тот ранее сотрудничал с Симоной Халеп, Светланой Кузнецовой, Дарьей Касаткиной, а сейчас с Дианой Шнайдер.

— Все говорят, что он очень жёсткий. Почему так?

— Потому что хочет выжать из тебя максимум. Без разницы как. Иногда ты заканчиваешь тренировку в слезах, думаешь, что больше не можешь, но потом понимаешь: это и есть тот самый путь. В теннисе нет другого пути. Ты можешь ныть из-за ветра, жары, физики, соперника… И вот тут появляется Карлос и говорит: «Замолчи». Один день — не повод ныть, но каждый из них имеет значение. Нужен тренер, который будет тебе это напоминать.

Я, может, даже жёстче к себе, чем он. Иногда ему не нужно давить — я сама давлю. Но если после тяжёлого проигрыша мне очень грустно, Карлос — первый, кто подойдёт, обнимет, скажет, что всё идёт как надо и в следующий раз будет лучше. Хотя на следующее утро он уже будет ждать меня с разбором всех ошибок (смеётся).

С другими тренерами мне может быть сложно установить доверие, наладить контакт, но с Карлосом этого не происходит. Я ему настолько доверяю, что во время матчей он может буквально говорить мне, куда подавать. Я доверяю ему больше, чем себе. Уверена, он скажет, что нужно сделать, чтобы выиграть, — приводит слова Чараевой Punto de Break.