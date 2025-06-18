Чараева — о Буассон: она три месяца назад играла против меня в Испании, а сейчас в топ-70

185-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева высказалась о качествах, которые нужны для попадания в топ-100 мирового рейтинга. Она также привела в пример француженку Лоис Буассон, которая дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025.

— Если не умеешь страдать — не сможешь выигрывать. Может, один-два раза повезёт, но на уровнях, близких к топ-100 — без борьбы, выносливости и ментальной стойкости ничего не добьёшься. Многие девушки из топ-300 или топ-400 не хотят страдать. Им нравится ездить по миру, выигрывать матчи, но с таким мышлением далеко не пройти.

— Как только становится тяжело — берут паузу на три месяца.

— Это не выход. У каждой — своя история, но если не выигрываешь, не чувствуешь себя хорошо ментально, решаешь взять перерыв… Ты вернёшься с теми же мыслями. Может, будешь немного счастливее, отдохнув, но, когда снова выйдешь на корт, мозг напомнит о прошлых поражениях. Будет 40-40, и ты снова ошибёшься. Надо учиться выигрывать, даже играя плохо. Опускать руки — не выход.

— Сейчас вообще каждый может обыграть каждого.

— Да, все умеют играть в теннис. Даже в топ-400 — все играют сильно. Пример — Лоис Буссон, которая недавно дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Как такое возможно? Потому что уровень есть у всех. Мы все умеем бить справа, слева, всё умеем. Сейчас она в топ-70, а три месяца назад играла против меня на турнире 30K в Испании… а теперь у неё есть полуфинал «Шлема», — приводит слова Чараевой Punto de Break.