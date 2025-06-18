Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Де Минор поддержал свою невесту Бултер, рассказавшую о травле от ставочников в соцсетях

Де Минор поддержал свою невесту Бултер, рассказавшую о травле от ставочников в соцсетях
Аудио-версия:
Комментарии

12-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор высказался о травле, которой подверглась его невеста, британская теннисистка Кэти Бултер.

«Здорово, что она решилась поднять эту тему и пролить свет на проблему, с которой сталкивается каждый теннисист. Я бы даже сказал — каждый спортсмен. Надеюсь, с этим можно что-то сделать. Это происходит уже довольно давно. Многие высказывались против, но ничего не меняется.

Каждый теннисист в туре получает тысячи, миллионы сообщений каждый раз, когда он проигрывает матч или «подводит» кого-то в ставках. Мы к этому уже привыкли. Я бы очень хотел, чтобы с этим что-то сделали, как-то решили эту проблему, но, честно говоря, не знаю, в чём может быть решение», – приводит слова де Минора Daily mail.

Ранее Алекс де Минор достаточно неожиданно проиграл в матче первого круга турнира АТР-500 в Лондоне чеху Иржи Легечке (4:6, 2:6).

Материалы по теме
Шнайдер добралась в Берлине до чемпионки ТБШ. А Рублёв в Галле провёл два матча за день
Шнайдер добралась в Берлине до чемпионки ТБШ. А Рублёв в Галле провёл два матча за день
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android