Де Минор поддержал свою невесту Бултер, рассказавшую о травле от ставочников в соцсетях

12-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор высказался о травле, которой подверглась его невеста, британская теннисистка Кэти Бултер.

«Здорово, что она решилась поднять эту тему и пролить свет на проблему, с которой сталкивается каждый теннисист. Я бы даже сказал — каждый спортсмен. Надеюсь, с этим можно что-то сделать. Это происходит уже довольно давно. Многие высказывались против, но ничего не меняется.

Каждый теннисист в туре получает тысячи, миллионы сообщений каждый раз, когда он проигрывает матч или «подводит» кого-то в ставках. Мы к этому уже привыкли. Я бы очень хотел, чтобы с этим что-то сделали, как-то решили эту проблему, но, честно говоря, не знаю, в чём может быть решение», – приводит слова де Минора Daily mail.

Ранее Алекс де Минор достаточно неожиданно проиграл в матче первого круга турнира АТР-500 в Лондоне чеху Иржи Легечке (4:6, 2:6).