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Российская теннисистка Алина Чараева: зарабатываю ровно столько, чтобы выжить

Российская теннисистка Алина Чараева: зарабатываю ровно столько, чтобы выжить
Алина Чараева
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Российская теннисистка Алина Чараева поделилась мыслями о своём будущем после череды травм. 23-летняя спортсменка занимает 185-е место в рейтинге и тренируется у испанца Карлоса Мартинеса.

— Сейчас, когда травмы позади, что волнует больше всего?
— Всё понемногу. Мы, теннисисты, много думаем. Финансово всегда было тяжело. У меня никогда не было спонсора, только родители помогали. Долго содержала себя сама. Сейчас зарабатываю ровно столько, чтобы выжить. Было бы классно иметь больше денег — ездить на дальние турниры, брать тренера, чаще бывать дома. Мотивирует, что до топ-100 не так уж далеко по уровню, но всё ещё очень сложно. Перед сном постоянно прокручиваю всё в голове.

— Но ведь один турнир может всё изменить, как у Лоис Буассон.
— Вот в этом и прелесть тенниса. Можно проиграть 10 турниров в первом круге, а на 11-м — выиграть всё. В начале года я вообще не могла выиграть ни одного матча, даже при матчболах, но знала, что у меня есть уровень. Потом уже было три финала и один титул. В начале года думала, что закончу сезон на 400-м месте, — приводит слова Чараевой Punto de Break.

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