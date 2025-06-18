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Ига Швёнтек отреагировала на участие в миксте US Open — 2025 c Каспером Руудом

Ига Швёнтек отреагировала на участие в миксте US Open — 2025 c Каспером Руудом
Ига Швёнтек
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Польская теннисистка бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек высказалась по поводу выступления в смешанном парном разряде с норвежцем Каспером Руудом на Открытом чемпионате США — 2025.

«Он замечательный человек, скромный и добрый, настоящий джентльмен. Каспер вдохновляет меня. Я также рада, что мы будем играть парные матчи на US Open. А ещё рада тому, что он победил в Мадриде, потому что я следила за его матчами. Он играл потрясающе и точно заслужил это», — приводит слова Швёнтек Tennis.com.

Известно, что на US Open — 2025 в миксте выступят также российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев.

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