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Ига Швёнтек — о выступлении на «РГ»: результат оказался не таким, каким бы мне хотелось

Ига Швёнтек — о выступлении на «РГ»: результат оказался не таким, каким бы мне хотелось
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Пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек оценила свою игру на прошедшем «Ролан Гаррос» – 2025.

– Как ты оцениваешь своё выступление в столице Франции?
– Положительно — особенно если смотреть с учётом того, как проходили мои предыдущие недели. Я приехала в Париж с новой энергией и смогла использовать это, чтобы хорошо провести турнир. Особенно матч с Еленой Рыбакиной (в четвёртом раунде, 1:6, 6:3, 7:5. — Прим. «Чемпионата»), в котором я оказалась в затруднительном положении. Он показал, что у меня была внутренняя сила и возможность бороться, преодолевать сложности и выиграть матч.

Потом я провела ещё один стабильный по качеству матч с Элиной Свитолиной, а встреча с Ариной Соболенко тоже получилась очень хорошей. Понятно, что результат оказался не таким, каким бы мне хотелось — я проиграла текущей первой ракетке мира. Игроку, которая в последнее время выступает очень стабильно, за исключением, пожалуй, только финала «Ролан Гаррос». Так что я довольна и считаю это шагом вперёд, – приводит слова Швёнтек Sport.pl.

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