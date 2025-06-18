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Швёнтек: даже когда была первой ракеткой мира, всегда говорила, что не смотрю на рейтинги

Швёнтек: даже когда была первой ракеткой мира, всегда говорила, что не смотрю на рейтинги
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Пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как она относится к своей позиции в рейтинге WTA.

— Твоё нынешнее место в рейтинге — это груз или, наоборот, ощущение свободы? Сейчас ты скорее догоняешь соперниц, а не убегаешь от них, как в последние годы на позиции лидера.
— Это не то, о чём я думаю каждый день. Моя перспектива в этом плане не изменилась. Даже когда я была первой ракеткой мира, я всегда говорила, что не смотрю на рейтинги. Так и сейчас. Да, в феврале после Australian Open у меня был момент сильного разочарования — из-за того, как я потеряла эту первую строчку. Но потом я сосредоточилась на работе. Кажется, многие привыкли видеть меня на вершине рейтинга. Я — тоже, хотя бы на какое-то время, но спорт работает иначе.

Все адекватные люди понимают, что в спорте нет ничего постоянного. Другие девушки тоже развиваются, конкуренция не прекращается. Я не всегда буду первой. Но когда я тренируюсь, играю — я об этом вообще не думаю. Я знаю, какие у меня есть инструменты и что я могу показать на корте. И номер рядом с моим именем это не меняет, – приводит слова Швёнтек Sport.pl.

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