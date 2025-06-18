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«Он так и не смог принять это». Кэхилл — о реакции Синнера на поражение в финале «РГ»

«Он так и не смог принять это». Кэхилл — о реакции Синнера на поражение в финале «РГ»
Янник Синнер
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Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, поделился подробностями реакции подопечного на поражение в финале «Ролан Гаррос» от испанца Карлоса Алькараса. Итальянец упустил победу, ведя по сетам 2-0.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это были пять с половиной часов блистательного, серьёзного тенниса с большим уважением между двумя игроками. Как тренер я не мог бы желать большего.

Что мы сказали друг другу после матча? Честно говоря, почти ничего. После игры, конечно, было разочарование. Янник сидел в раздевалке добрых 15-20 минут. Каждый из нас, членов команды, подошёл, обнял его. Мы сказали, что действительно гордимся им, гордимся его самоотдачей. Но это был не тот момент, чтобы проводить разбор, говорить о том, чему можно научиться. Обсудим это позже. Нужно проявить немного эмпатии к тому, через что он проходит. Печаль, слёзы… немного слёз было у всех, на самом деле.

Должен сказать, что и через несколько часов после матча он так и не смог это принять. Думаю, никогда не сможет. Такой матч остаётся с тобой навсегда, и ты будешь стараться стать лучше благодаря подобному опыту, но у него есть потрясающая способность видеть всё в перспективе», — приводит слова Кэхилла Sky Sport Italia со ссылкой на подкаст Энди Роддика.

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